"Аэрофлот" собирается стабилизировать расписание полетов к утру 11 января

"Аэрофлот" рассчитывает к 8 утра (мск) 11 января полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов из базового аэропорта Шереметьево. С 18 часов (мск) 10 января перевозчик намерен выполнять рейсы из/в Шереметьево по расписанию (без учета отмены рейсов за сегодняшний день), сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания рейсов в связи с последствиями сильнейшего снегопада 9 января в Москве и ограничениями на прилет в аэропорту Шереметьево, действовавшими в течение первой половины дня 10 января", - отметили в компании.

Между тем, хотя в столичных аэропортах работа уже идет в штатном режиме, из-за снегопада и метели задержки рейсов происходят в петербургском аэропорту Пулково.