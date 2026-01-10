Минздрав России разработает программу генетического тестирования будущих родителей

Минздрав России по поручению правительства внедрит генетические анализы для россиян, планирующих беременность. Такой пункт есть в стратегии по реализации демографической политики, передает РБК.

До конца 2026 года министерство должно представить программу неонатального скрининга "с применением программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности". Та же стратегия подразумевает, что к 2031 году 95% новорожденных в стране должны быть охвачены расширенным неонатальным скринингом на наследственные и врожденные заболевания.

С 2023 года новорожденных в России обследуют на 36 генетических патологий. Скрининг проводится на добровольной основе – при наличии письменного согласия родителей или опекунов.

Единой же программы генетического обследования будущих родителей пока нет, пары вынуждены проходить дорогостоящее тестирование за свой счет. Между тем, врачи отмечают, что узнавать о возможных патологиях по генетическому профилю лучше всего до наступления беременности.