В Красноярском крае ДТП с автобусом: есть пострадавшие дети

В Красноярском крае крупное ДТП с участием автоцистерны и микроавтобуса произошло на 110 км автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. По предварительным данным, пострадали пять человек – пассажиры микроавтобуса.

Микроавтобус Peugeot Boxer двигался в сторону Ачинска. Его 56-летний водитель допустил столкновение с грузовиком Skania с полуприцепом-цистерной, который двигался впереди в попутном направлении.

"В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, по предварительной информации, 5 пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них несовершеннолетних (11 и 16 лет), 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь", - сообщили в ГАИ Красноярского края.