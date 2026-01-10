Шереметьево отменил ограничения на прием самолетов

Аэропорт Шереметьево в Москве восстановил работу в штатном режиме, сняты ограничения на прием воздушных судов, сообщила администрация порта.

"Аэропорт Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию. По факту на 11.00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров", - сообщили в Шереметьево.

Также аэропорт пообещал в течение дня продолжить адресную доставку багажа пассажиров "Аэрофлота" и "России" (ранее из-за задержек выдачи багажа они заполнили заявления на доставку и уехали).

"В Шереметьево осуществляется регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. За прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено более 1 млн кубических метров снега", - рассказали в аэропорту.