СМИ: Минобороны в 2026 году возродит Челябинское танковое училище

Минобороны России в 2026 году намерено восстановить ликвидированное в нулевые годы Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ) в рамках реформы системы военного образования, пишут "Известия". Всего до 2034 года планируется возродить или создать с нуля 15 военных вузов и училищ.

Также на 2026 год планируется запуск еще двух вузов: Ульяновского авиационного высшего училища и Новочеркасского училища связи. Армия испытывает острую потребность в офицерах нижнего и среднего звена для новых соединений и военных округов, отмечают эксперты.

ЧВТКУ, ведущее свою историю со времен Великой Отечественной войны, было расформировано в бытность министром обороны России Анатолия Сердюкова, позже судимого. Сердюков активно сокращал численность сухопутных войск и, соответственно, учебные заведения, где готовили кадры для таких подразделений. Формальным поводом для активизации процесса закрытия училища стало дело рядового Андрея Сычёва. Он проходил службу в ЧВТКУ и в 2006 году стал инвалидом вследствие издевательств сослуживцев.