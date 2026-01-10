Совбез ООН соберется на экстренное заседание по поводу применения "Орешника" российскими войсками

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в понедельник, 12 января, по запросу Украины, сообщают западные СМИ. Киев запросил это заседание после того, как ВС РФ применили в ударе по территории Украины гиперзвуковую ракету "Орешник".

Российские войска в ночь на пятницу, 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине, сообщило Минобороны России. Были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности "Орешник". В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, передает РБК.