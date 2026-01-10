Трамп не собирается похищать Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что нет никакой необходимости похищать российского лидера Владимира Путина способом, аналогичным тому, которым был вывезен из Венесуэлы президент этой страны Николас Мадуро.

"Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним [Путиным] хорошие отношения, но я сейчас им очень разочарован", - заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что рассчитывал гораздо быстрее добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был похищен 3 января 2026 года в ходе военной операции США под названием "Абсолютная решимость" (Operation Absolute Resolve). Американские спецназовцы из подразделения "Дельта" захватили Мадуро и его жену Силию Флорес, после чего вывезли их из страны.