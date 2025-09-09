Захарова: Этнограф Каверин освобождён "с учётом дружественного характера отношений" между Россией и Афганистаном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что этнограф Святослав Каверин репатриирован по обращению Москвы.

"8 сентября из Кабула на родину был репатриирован российский этнограф Святослав Каверин. Он освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учётом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан", - приводит пресс-служба МИД России слова Захаровой.

Каверин с июля находился в Афганистане под арестом по обвинению в совершении различных правонарушений, уточнила Захарова.