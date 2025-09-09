С бывшего мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин должен будет отдать в бюджет 1 млрд руб. Он не смог подтвердить законность получения этих денег.

Сорокин был мэром пять лет – в октябре 2010 – октябре 2015 гг. В это время, вопреки закону, политик занимался коммерческой деятельностью. Близкий к чиновнику застройщик возвёл 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха". От продажи в нём квартир Сорокин в 2014-22 гг. получил прибыль в 1,5 млрд руб.

Потом бывшая супруга Сорокина Элада Нагорная в декабре 2023 г. подала заявление о выходе из состава учредителей застройщика, что обязало юрлицо выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале организации, то есть 1 млрд руб.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ним лицам. Речь в иске шла про обращение в доход государства права требования указанной выплаты, производной от коррупционного правонарушения. Требования удовлетворены. В бюджет государства перечислено более 1 млрд руб. Ранее по иску Генпрокуратуры России с Сорокина и аффилированных с ним лиц в доход государства обращено 1,5 млрд рублей, полученных в результате коррупционных действий, сообщает прокуратура Нижегородской области.