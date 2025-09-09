Приговор владельцу "Треста №6" Микову оставили в силе

Приговор владельцу "Треста №6" Микову оставили в силе, сообщает Properm.

Сергея Микова отправили в колонию строгого режима на пять лет за взятку в 5,45 млн руб. экс-начальнице УКС Перми Ирине Чирковой.

Миков и адвокаты просили вернуть дело на новое рассмотрение и выпустить осужденного под залог в 10 млн руб. Или вынести наказание без лишения свободы.

Сейчас трест Микова судится с УТЗ УКС Перми из-за невыплаты 12 млн руб. за работы по реконструкции ДЮЦ "Здоровье".