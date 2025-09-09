"Предоставим необходимую помощь" заявил Евгений Солнцев в ходе посещения соцобъектов Беляевского района

09 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

"Предоставим необходимую помощь" заявил Евгений Солнцев в ходе посещения соцобъектов Беляевского района

Глава Оренбуржья ознакомился с работой экономических и социальных объектов Беляевского района в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Евгений Солнцев побывал на заводе по производству пазогребневых плит и сухих строительных смесей ООО «Волма Оренбург». Здесь осуществляют полный цикл работ - от добычи гипсового камня до отгрузки контрагентам готовых строительных изделий. Мощность завода составляет 120 тысяч тонн сухих строительных смесей и 454 тысяч кв. м пазогребневых плит в год. Комплексная модернизация, которую провели на предприятии в 2024 году, позволила превысить паспортные мощности более чем на 15 %.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

ООО «Волма Оренбург» активно  участвует в обновлении соцобъектов. Так осуществлен капремонт ряда соцобъектов Беляевского района, оказывается помощь районной больнице. Общая сумма инвестиций в эти проекты составила более 30 млн рублей.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Также врио губернатора Оренбургской области посетил ГБУЗ «Беляевская районная больница», которая включает в себя поликлинику и лечебный корпус, врачебную амбулаторию и 22 ФАПа.

В 2023 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» здесь начали капремонт лечебного корпуса. В 2024 году провели обновление кровли и третьего этажа. Уже выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка, монтаж окон и дверей, отмостки, штукатурные работы и стяжка. Идут работы по монтажу системы электроснабжения, пожарной сигнализации, проводятся отделочные работы внутренних помещений. Продолжается ремонт фасада и внутренних помещений детского лечебного учреждения.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

"Ситуация в сфере областного здравоохранения непростая, накопилось много проблем, требующих системного решения. Детская медицина – главная задача, которой надо заниматься. Со своей стороны предоставим необходимую помощь. Но и от руководства больницы ждем эффективной работы с подрядчиками", – подчеркнул Евгений Солнцев в ходе рабочего визита.

В Днепровской средней школе, которую также посетил Евгений Солнцев, обучается 134 ребенка, трудятся 16 педагогов. Здесь уже внедрена цифровая образовательная среда, открыт центр образования «Точка роста». Организованы внеурочные и элективные курсы, кружки и спортивные секции, в которых обучается 85 % школьников. Днепровская школа является постоянным участником различных районных и областных конкурсов и спортивных мероприятий.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Благодаря федеральной и региональной поддержке в 2025 году в школе проведен капремонт, проведено благоустройство территории образовательного учреждения.

Теги: евгений солнцев, рабочий визит, глава оренбуржья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети