"Предоставим необходимую помощь" заявил Евгений Солнцев в ходе посещения соцобъектов Беляевского района

Глава Оренбуржья ознакомился с работой экономических и социальных объектов Беляевского района в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Евгений Солнцев побывал на заводе по производству пазогребневых плит и сухих строительных смесей ООО «Волма Оренбург». Здесь осуществляют полный цикл работ - от добычи гипсового камня до отгрузки контрагентам готовых строительных изделий. Мощность завода составляет 120 тысяч тонн сухих строительных смесей и 454 тысяч кв. м пазогребневых плит в год. Комплексная модернизация, которую провели на предприятии в 2024 году, позволила превысить паспортные мощности более чем на 15 %.

ООО «Волма Оренбург» активно участвует в обновлении соцобъектов. Так осуществлен капремонт ряда соцобъектов Беляевского района, оказывается помощь районной больнице. Общая сумма инвестиций в эти проекты составила более 30 млн рублей.

Также врио губернатора Оренбургской области посетил ГБУЗ «Беляевская районная больница», которая включает в себя поликлинику и лечебный корпус, врачебную амбулаторию и 22 ФАПа.

В 2023 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» здесь начали капремонт лечебного корпуса. В 2024 году провели обновление кровли и третьего этажа. Уже выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка, монтаж окон и дверей, отмостки, штукатурные работы и стяжка. Идут работы по монтажу системы электроснабжения, пожарной сигнализации, проводятся отделочные работы внутренних помещений. Продолжается ремонт фасада и внутренних помещений детского лечебного учреждения.

"Ситуация в сфере областного здравоохранения непростая, накопилось много проблем, требующих системного решения. Детская медицина – главная задача, которой надо заниматься. Со своей стороны предоставим необходимую помощь. Но и от руководства больницы ждем эффективной работы с подрядчиками", – подчеркнул Евгений Солнцев в ходе рабочего визита.

В Днепровской средней школе, которую также посетил Евгений Солнцев, обучается 134 ребенка, трудятся 16 педагогов. Здесь уже внедрена цифровая образовательная среда, открыт центр образования «Точка роста». Организованы внеурочные и элективные курсы, кружки и спортивные секции, в которых обучается 85 % школьников. Днепровская школа является постоянным участником различных районных и областных конкурсов и спортивных мероприятий.

Благодаря федеральной и региональной поддержке в 2025 году в школе проведен капремонт, проведено благоустройство территории образовательного учреждения.