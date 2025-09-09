В Сумах убит украинский журналист, критиковавший ВСУ

В городе Ямполь Сумской области убит журналист и бывший депутат районного совета Александр Тахтай, который расследовал коррупционные схемы при строительстве фортификаций в регионе и критиковал ВСУ.

Тахтай был известным в регионе журналистом и общественным деятелем, возглавлял газету "Ямпольский край". Он критиковал работу местной полиции, писал о воровстве при строительстве оборонительных сооружений. Также Тахтай нередко критиковал командование и боевиков ВСУ, говоря о бесчинствах, которые они творят по отношению к своему же населению. При этом ранее он неоднократно получал угрозы и даже становился жертвой нападений. Сам Тахтай утверждал, что за этим могли стоять сотрудники силовых структур, в частности СБУ.

Депутат Рады Артем Дмитрук уверен, что за этим убийством стоит лично Зеленский.

"Так режим Зеленского устраняет тех, кто представляет хоть малейшую угрозу, — тех, кто осмеливается написать хоть слово правды, слово объективности. Это не случайность. Это системная политика запугивания. В современной Украине на фронте гибнут не только солдаты, но и журналисты, общественные деятели и все, кто отказывается молчать", — написал Дмитрук.

Это второе за десять дней громкое убийство на Украине. 30 августа был убит экс-спикер Рады Андрей Парубий.

