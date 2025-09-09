Суд в Москве арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене.

Как следует из судебной картотеки, бизнесмен пока не стал обжаловать арест. До задержания он занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также осуществлял фермерскую деятельность, пишет ТАСС.

Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому суд не стал комментировать детали.

В августе Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Гранникова О. С. по делу о госизмене. Ему вменяется статья 275 УК РФ - госизмена или шпионаж, то есть выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.