В Югре тренеры-преподаватели получат дополнительную финансовую поддержку

Правительство Югры утвердило комплекс мер по дополнительной поддержке тренеров-преподавателей госучреждений региона, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

Речь идёт о выплате при первичном трудоустройстве по профильной специальности, направлению подготовки; выплате за наставничество и в случае участия не менее двух лет в подготовке спортсмена, достигшего высоких результатов в официальных спортивных соревнованиях; установление процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера с первого дня работы; возмещение расходов по найму жилого помещения и другие.

"У нас в государственных учреждениях работают 118 тренеров-преподавателей, а всего по автономному округу – 1 тыс. 233. Данный документ – важный шаг, который мы предпринимаем для развития детско-юношеского спорта и в целом для развития спорта в регионе", - цитирует пресс-служба администрации Югры директора департамента физкультуры и спорта Югры Софью Конух.