Тюменская область готова к отопительному сезону на 96,4%

Во всех котельных Тюменской области созданы достаточные запасы топлива для работы в отопительный период. Об этом сообщил директор регионального департамента ЖКХ Семён Тегенцев на совещании в Тюменской областной Думе.

Отвечая на вопросы депутатов, Семён Тегенцев отметил, что, по данным на 1 сентября 2025 г., запасы твёрдого топлива превышают 4,1 тыс. т. Этого достаточно для работы в течение 74 суток при установленном нормативе в 45 суток. Запасы жидкого топлива составляют более 1,3 тыс. т, этого достаточно на 229 суток при нормативе 30 суток.

Необходимые запасы топлива сформированы, в том числе и в котельных, расположенных на труднодоступных территориях, подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области. Депутаты оценили работу регионального правительства по подготовке к зиме, как эффективную.

На подготовку региона к зиме коммунальным службам отведено около 100 дней. Специалисты коммунальных предприятий проводят профилактику и ремонт на 1 тыс. 336 котельных. К сезону готовят все 27,6 тыс. км коммунальных сетей. Общий процент готовности региона к отопительному периоду оценивается в 96,4% Полностью подготовка к зиме завершена в 12 муниципальных образованиях, в том числе в Ишиме, Тобольске и ряде округов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.