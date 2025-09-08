Умер академик РАН Евгений Федосов

Умер учёный в области процессов управления авиационной техникой и авиационного ракетостроения, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов. Ему было 96 лет.

Президент Российской академии наук академик Геннадий Красников отметил, что академик Федосов был замечательным учёным, талантливым организатором, признанным специалистом в области процессов управления авиационной техникой. Церемония прощания состоится в 11:00 11 сентября на мемориальном кладбище в Мытищах.

В 1952 г. Федосов окончил Московское высшее техническое училище, ныне Московский государственный технический университет имени Баумана. С марта 1979 г. – член-корреспондент Академии наук СССР по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, специальность «процессы управления, информация». С декабря 1984 г. –академик Академии наук СССР, сообщает РАН.