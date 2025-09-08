Сергей Ситников поручил провести анализ по перерасчету размера компенсаций врачам за найм жилья

Не так давно в областной клинической больнице состоялась встреча губернатора Костромской области Сергея Ситникова с молодыми специалистами - медиками, завершившими целевое обучение и поступившими на работу в больницы региона.

В ходе встречи молодые люди рассказали, в частности, что многие из них снимают жилье. Они пояснили, что сумма компенсации за найм квартир для врачей-специалистов областных государственных медицинских организаций не индексировалась с 2015 года и составляет на данный момент 8 тысяч рублей. При этом, за прошедшие 10 лет стоимость аренды жилья в регионе и стране значительно выросла.

Сегодня, 8 сентября, губернатор Костромской области поставил в повестку обсуждения данный вопрос на еженедельном областном совещании. Сергей Ситников поручил департаменту здравоохранения и департаменту финансов Костромской области провести анализ рыночной ситуации, определить среднюю стоимость найма жилья по каждому муниципальному образованию.

По итогам данной работы будут приняты конкретные решения по индексации выплат.

«Ставлю задачу решить вопрос с индексацией. Мы понимаем, что в области разная стоимость аренды жилья. Прошу максимум за две-три недели департамент здравоохранения и департамент финансов произвести расчеты, затем доложить на еженедельном совещании о тех решениях, которые мы должны принять», - поставил задачу Сергей Ситников.

На данный момент в Костромской области компенсацию получали 414 врачей. Выплаты осуществлялись за счет областного бюджета, направлено на эти цели 152 млн рублей.

Ещё 97 врачей региона получали ежемесячные компенсации части затрат по ипотечному кредитованию. 111 медработников обеспечены служебным жильем, из них 29 врачей проработали более 10 лет и получили служебные квартиры в собственность.

Напомним, что Сергей Ситников регулярно проводит встречи с врачами и другими специалистами соцсферы региона, постоянно ведет диалог с людьми по волнующим их вопросам и проблемам.

А итогом таких встреч становятся конкретные поручения и решения, направленные на улучшение жизни костромичей, в том числе и по развитию сферы здравоохранения. Так, например, была оказана помощь в выделении земельного участка под строительство дома молодым врачам Парфеньевской больницы, сформированы решения по повышению оплаты труда в здравоохранении, увеличении выплат студентам медвузов и ординаторам, которые заключили целевые договоры.

Все эти меры становятся реальными драйверами мотивации для молодых специалистов работать по специальности и жить в Костромской области.