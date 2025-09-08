Сергей Ситников поручил провести анализ по перерасчету размера компенсаций врачам за найм жилья

08 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поручил провести анализ по перерасчету размера компенсаций врачам за найм жилья

Не так давно в областной клинической больнице состоялась встреча губернатора Костромской области Сергея Ситникова  с молодыми специалистами - медиками, завершившими целевое обучение и поступившими на работу в больницы региона.

В ходе встречи молодые люди рассказали, в частности, что многие из них снимают жилье. Они пояснили, что сумма компенсации за найм квартир для врачей-специалистов областных государственных медицинских организаций не индексировалась с 2015 года и составляет на данный момент 8 тысяч рублей. При этом, за прошедшие 10 лет стоимость аренды жилья в регионе и стране значительно выросла.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сегодня, 8 сентября,  губернатор Костромской области поставил в повестку обсуждения данный вопрос на еженедельном областном совещании. Сергей Ситников поручил департаменту здравоохранения и департаменту финансов Костромской области провести анализ рыночной ситуации, определить среднюю стоимость найма жилья по каждому муниципальному образованию.

По итогам данной работы будут приняты конкретные решения по индексации выплат.

«Ставлю задачу решить вопрос с индексацией. Мы понимаем, что в области разная стоимость аренды жилья. Прошу максимум за две-три недели департамент здравоохранения и департамент финансов произвести расчеты, затем доложить на еженедельном совещании о тех решениях, которые мы должны принять», - поставил задачу Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

На данный момент в Костромской области компенсацию получали 414 врачей. Выплаты осуществлялись за счет областного бюджета, направлено на эти цели 152 млн рублей.

Ещё 97 врачей региона получали ежемесячные компенсации части затрат по ипотечному кредитованию. 111 медработников обеспечены служебным жильем, из них 29 врачей проработали более 10 лет и получили служебные квартиры в собственность.

Напомним, что Сергей Ситников регулярно проводит встречи с врачами и другими специалистами соцсферы региона, постоянно ведет диалог с людьми по волнующим их вопросам и проблемам.

А итогом таких встреч становятся конкретные поручения и решения, направленные на улучшение жизни костромичей, в том числе и по развитию сферы здравоохранения. Так, например, была оказана помощь в выделении земельного участка под строительство дома молодым врачам Парфеньевской больницы, сформированы решения по повышению оплаты труда в здравоохранении, увеличении выплат студентам медвузов и ординаторам, которые заключили целевые договоры.

Скорая помощь(2025)|Фото: Накануне.RU

Все эти меры становятся реальными драйверами мотивации для молодых специалистов работать по специальности и жить в Костромской области.

Теги: сергей ситников, компенсация, врачи, найм жилья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети