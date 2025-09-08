Си Цзиньпин высказался о странах, которые "непрерывно" развязывают торговые войны

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС, высказался о странах, которые развязывают торговые войны.

"Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьезно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит его слова РИА Новости.

Лидер КНР отметил, что БРИКС должна защищать международный экономический и торговый порядок.

Внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате инициировала Бразилия, чтобы обсудить совместный ответ на американские торговые угрозы. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в саммите.