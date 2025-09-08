В "Пятерочки" и "Перекрестки" вернется продукция Mars

Ритейлер Х5 сообщил, что закупки кондитерской продукции фирмы Mars для сетей "Пятерочка" и "Перекресток" возобновлены. Среди брендов, которые должны вернуться на прилавки, помимо самого Mars, также Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit передает РИА Новости.

В июле этого года управляющая компания X5 сообщила, что поставщик предлагает закупать его продукцию по слишком высоким ценам.

"В ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - сообщили тогда в X5.

Тогда в Mars заявили, что будут искать компромиссное решение вместе с ритейлером.