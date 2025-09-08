08 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Здесь есть живой дух". Домжур в Екатеринбурге отмечает 10-летие

В Екатеринбурге отметили 10-летие Дома журналистов, который считается лучшим в России.

Домжур располагается в старинном особняке на берегу Исети, на улице Клары Цеткин, 1. Здание, построенное в 1900-е годы, является памятником культурного наследия — это особняк горного промышленника Павла Утякова, деревянный дом, в возведении которого, тем не менее, впервые были использованы железобетонные конструкции. В 2012 году областные власти решили его отреставрировать и сделать журналистам подарок в виде собственного "дома". Открытие состоялось 8 сентября 2015 года.

Екатеринбургский Дом журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

В 10-летнюю годовщину со дня открытия Дом журналистов посетил врио губернатора Денис Паслер, который в 2015 году работал главой правительства региона. Он отметил, что это место стало настоящей точкой притяжения людей, занимающихся журналистикой.

Денис Паслер на мероприятии, посвящённом 10-летию екатеринбургского Дома журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

"Это было правильное решение о том, чтобы привести дом в порядок и сделать здесь Дом журналистов. Я хочу в первую очередь поблагодарить за эту идею наших ветеранов, Александра Юрьевича Левина [секретарь СТСЖ], который от имени всех приходил и к губернатору, и в правительство, и мы потихонечку, шаг за шагом, привели здание в порядок. И, на самом деле, идея, которая закладывалась при создании Дома журналистов, реализовалась и успешно живет. Самое главное, что здесь есть живой дух, постоянно присутствует огромное количество людей, специалистов, дом востребован, а это лучшее подтверждение правильности идеи и той идеологии, которая закладывалась", — сказал Денис Паслер.

Денис Паслер и Александр Левин и Людмила Бабушкина на мероприятии, посвящённом 10-летию екатеринбургского Дома журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

Глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин напомнил, что дом открылся ровно 10 лет назад и тогда осуществилась долгожданная мечта ветеранов свердловской журналистики.

Александр Левин на мероприятии, посвящённом 10-летию екатеринбургского Дома журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

"Эти 10 лет так быстро пролетели, что даже незаметно. А к этому дню мы решили выпустить буклет, в который хотели поместить самые знаковые события этих 10 лет. И оказалось, что знаковых событий настолько много, что все не удалось разместить. Но в этом доме, замечательном доме, за 10 лет действительно произошло очень многое", — подчеркнул Александр Левин.

Он отметил, что руководство Союза журналистов России официально считает дом в Екатеринбурге лучшим Домом журналистов в стране.

Его слова подтвердила директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз, которая отметила, что всегда с гордостью показывает екатеринбургский Дом журналистов коллегам из других регионов, в том числе и из Москвы.

Денис Паслер и Александр Левин и Людмила Бабушкина на мероприятии, посвящённом 10-летию екатеринбургского Дома журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

К 10-летию Домжура, по инициативе департамента информационной политики Свердловской области, журналисты уральских изданий собрали коллекцию редакционных реликвий, которые передали в дар для специальной экспозиции.

Екатеринбургский Дом журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский Дом журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

Среди экспонатов оказались: диктофон, на который было записано первое интервью первого мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, с той самой записью на кассете; телетайп от ТАССа — телеграфный аппарат с клавиатурой; обломок упавшей ступени космической ракеты и многое другое. Ожидается, что экспозиция станет новой изюминкой екатеринбургского Дома журналистов и еще одним мостом для связи поколений уральской журналистики.

Екатеринбургский Дом журналистов(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Дом журналистов, Денис Паслер, Александр Левин


