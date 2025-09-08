В Подмосковье полиция сожгла конопляное поле

Подмосковная полиция уничтожила конопляное поле в Раменском районе – близ деревни Строкино. Обнаружена плантация дикорастущей конопли была в ходе профилактической операции "Мак-2025", сообщили в полицейском главке Московской области.

Поле занимало площадь в один гектар. Были взяты образцы растений, экспертиза подтвердила, что "изъятые образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления наркотического средства марихуаны".

"С помощью специальной техники путем перепахивания почвы и сжигания было уничтожено более 800 килограммов каннабиса", - рассказали в полиции.