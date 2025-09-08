Новое граффити от Бэнкси появилось на стене Королевского суда в Лондоне

На здании Королевского суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси, которое власти уже успели закрыть металлическими щитами – якобы для сохранности арта.

Граффити изображает судью, забивающего протестующего судейским молотком. Бэнкси опубликовал фотографии рисунка в своем аккаунте в Instagram*.

Британские СМИ отмечают, что граффити может быть посвящено аресту почти тысячи демонстрантов, которые на прошлой неделе вышли на улицы Лондона в поддержку пропалестинской организации Palestine Action (которая запрещена в Великобритании).

