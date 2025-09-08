От ФАС потребовали вернуть аудиозвонки в мессенджеры и завести дело на Роскомнадзор

От главы ФАС Максима Шаскольского потребовали возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства на Роскомнадзор, который заблокировал аудиозвонки в популярных мессенджерах. Письмо на имя главы антимонопольного ведомства направил руководитель фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании Александр Шишлов.

Также депутаты подготовили обращение на имя Шаскольского и премьер-министра России Михаила Мишустина по поводу нарушения честной конкуренции в результате действий Роскомнадзора.

Роскомнадзор объяснил свое решение "множеством обращений граждан" с жалобами на мошенников, которые пользуются аудиозвонками, а также призывами полиции ограничить работу мессенджеров. При этом звонки были заблокированы не во всех мессенджерах, а только в двух наиболее популярных.

Депутаты петербургского Заксобрания ссылаются на данные Mediascope, согласно которым популярными мессенджерами в России пользуются десятки миллионов граждан. "Это не просто цифры — это десятки миллионов граждан, для которых мессенджеры стали основным способом связи, особенно — доступным и недорогим. Попытка ограничить голосовые вызовы в этих приложениях — это принуждение граждан к использованию более дорогих услуг традиционной связи и, по сути, экономическое насилие. Это удар по людям с низким уровнем доходов, по малым предпринимателям, по жителям регионов", - говорится в заявлении фракции.

Также парламентарии ссылаются на данные ЦБ, согласно которым 45% мошенничества приходится на звонки по мобильной связи, и только 15,7% на мессенджеры, при этом звонки Роскомнадзор не заблокировал.