08 Сентября 2025
Фото: Накануне.ru

NYT: Франция в политическом тупике

Сегодняшнее голосование во Франции о доверии правительству наверняка приведет к отставке премьер-министра Франсуа Байру, а страна вскоре получит уже пятого премьер-министра за последние 20 месяцев. Такой политической нестабильности, свидетельствующей о кризисе власти, там не было с конца 1950-х, пишет
The New York Times.

Нынешний премьер, занимающий эту должность девять месяцев, сам призвал провести голосование. В центре его — вопрос о его непопулярном бюджетном предложении, предусматривающем жесткие меры экономии и заморозку социальных выплат. Правая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, а также группа других оппозиционных партий уже заявили, что поддержат отставку Байру. Это усилит давление на президента Эммануэля Макрона, который оказался в изоляции.

Отмечается, что французский парламент расколот на крайне правый, центристский и левый блоки. И каждый из них достаточно силен, чтобы создать тупиковую ситуацию. Макрон, назначая в 2024 году внеочередные парламентские выборы, надеялся на выход их кризиса, но только усугубил его. Самому Макрону французы тоже не доверяют - его рейтинг 15%. Страна политически почти неуправляемая, при этом Макрон не хочет очередных перевыборов, уверенную победу на которых, вероятно, одержит "Национальное объединение".

Тем временем у Франции большие проблемы. Дефицит бюджета почти 6% ВВП, что почти в два раза больше трехпроцентного лимита, установленного ЕС для стран еврозоны. Госдолг достиг почти 4 трлн долларов, или 114% ВВП. Только годовые проценты по долгам превысят 77 млрд долларов. И власти идут на непопулярные шаги, урезая социальные расходы.

Как пишет The Spectator, Франция утрачивает свое влияние, и за пределами Западной Европы Макона уже никто не воспринимает всерьез.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2027 года, но до них стране еще, вероятно, предстоит пройти через политические потрясения. Хорошего выхода из политического тупика не просматривается.

