С 1 октября свердловским семьям будут выдавать уникальный альбом новорожденного

Начиная с 1 октября каждая семья Среднего Урала, в которой родился ребенок, будет получать уникальный альбом, где будут храниться первые реликвии нового жителя Свердловской области. Об этом в своих соцсетях написал врио губернатора Денис Паслер.

"Это не просто яркая книжка с иллюстрациями... Это возможность сохранить в памяти на всю жизнь всё, что связано с первым годом жизни ребёнка. В одном месте будут храниться воспоминания, к которым спустя годы вы сможете вернуться уже со взрослыми детьми", - написал Паслер.

В альбоме содержатся иллюстрации достопримечательностей Свердловской области, традиционные уральские персонажи, а также QR-код со ссылкой на видеосоветы от лучших педиатров региона, которые соответствуют периоду развития ребенка.

"Как отец троих детей знаю, как порой важно получить экспертный совет вовремя. Надеюсь, альбом оценит каждая уральская семья. Это то, что останется на долгие-долгие годы. Воспоминания, которым нет цены и которые являются самым дорогим для родителей, ребенка и для целой страны. Ведь это - наши традиции", - добавил Паслер.