08 Сентября 2025
Общество В России
Фото: пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Гособвинение запросило фигурантам дела об отравлении сидром почти десять лет колонии

Гособвинитель запросил по 9 лет 9 месяцев колонии для каждого из фигурантов уголовного дела об отравлении напитком "Мистер сидр".

На скамье подсудимых - производители сидра Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. Им предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Оба фигуранта признали вину частично, пишет РИА Новости. По их словам, они не знали, что использованный для изготовления напитка спирт оказался метанолом.

В 2023 году суррогатным сидром в России отравились более 100 человек, 50 погибли. Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки. Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" было изъято по всей стране.

Теги: мистер сидр, отравление, гособвинитель


