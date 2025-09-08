Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Балтимор

В США умер лауреат Нобелевской премии. Речь идёт о Дэвиде Балтиморе.

Учёный умер 6 сентября в своем доме в Вудс-Хоул (штат Массачусетс). По словам жены нобелевского лауреата, причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими видами рака.

Балтимор получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1975 г. Его наградили за исследования, показавшие, что носителем генетической информации может выступать не только молекула ДНК, но и молекула РНК, пишет ТАСС.