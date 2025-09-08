Самолету "Екатеринбург – Анталья" пришлось садиться в Казахстане

Самолет Azur Air "Екатеринбург – Анталья" совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, это пришлось сделать по технической причине. Посадка прошла благополучно и в штатном режиме. Для продолжения рейса из Екатеринбурга в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно.

"На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами", - заявили в Azur Air.

Как уточнили в авиакомпании расчетное время вылета из Атырау в Анталью – 16:30 по местному времени (14:30 мск).

Какая именно техническая причина привела к незапланированной посадке, не сообщается.