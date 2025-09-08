Общество "Знание" научит учителей школ распознавать "домашку", сделанную нейросетями

Общество "Знание" запустило онлайн-курс для педагогов школ, посвященный искусственному интеллекту.

Курс "Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика" разработан совместно с Московским политехническим университетом, спикерами стали эксперты из Минпросвещения, Сколково, Сбера, Высшей школы экономики.

"Слушатели курса пройдут и теоретическую подготовку: получат базовое представление о принципах работы ИИ, разберутся в возможностях и ограничениях генеративных моделей, узнают о новых объективных критериях оценки. Это позволит учителям адаптировать задания так, чтобы ученики не смогли использовать искусственный интеллект при их выполнении", - говорится в сообщении пресс-службы общества.

Курс доступен для всех желающих, его объем составляет 16 академических часов.