На Кубани участок в устье Кудепсты возвращён государству

На Кубани Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Речь в нём шла об истребовании в пользу РФ участка в Сочи, на котором в советское время находилась база отряда подводно-технических работ Минречфлота РСФСР.

Ранее иск подал заместитель генерального прокурора Юрий Пономарёв. Во время рассмотрения документа суд согласился с аргументами, что при приватизации базы более 20 лет назад были допущены нарушения законодательства. Часть спорной территории, расположенной при впадении в море реки Кудепсты, отходит под строительство автомобильного обхода Адлера.

Окончательное решение об удовлетворении иска принято 2 сентября, пишет "Ъ".