20 тыс. в месяц: родители готовят деньги на репетиторов для сдачи ЕГЭ

Родители выпускников школ готовятся к тому, что для сдачи детьми ЕГЭ на высокие баллы и поступления в хороший вуз придется платить немалые деньги репетиторам. Об этом говорят результаты исследования Skysmart, на которые ссылается "Газета.Ru".

Половина родителей (47%) убеждены, что самостоятельной подготовки на основе лишь школьной программы недостаточно для поступления в престижный вуз. Только 30% считают, что это возможно и зависит прежде всего от способностей выпускника. Еще 23% думают, что большую роль играет удача.

Только 18% родителей надеются ограничиться тратами на репетиторов суммой в 5 тыс. рублей в месяц. Более 80% готовы к тому, что придется платить от 10 до 50 тыс. рублей в месяц. Средневзвешенная сумма трат (то есть с учетом доли планирующих эти траты) составляет почти 20 тыс. рублей в месяц - немалые расходы для семейного бюджета.

Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская отмечает, что стоимость занятий с репетитором по ключевым предметам ЕГЭ (математика, русский язык, английский) может варьироваться от 800 рублей в час в регионах до 2-2,5 тыс. в час и более в Москве. Все зависит от сложности предмета, вида занятий (очно или онлайн), опыта репетитора и других факторов.

По мнению экспертов, критикующих ЕГЭ, необходимость в репетиторах вызвана тем, что он фактически является вступительным экзаменом в вуз. Поэтому содержит задания, которые невозможно решить в рамках одной школьной программы. По этой причине родители нанимают репетиторов. Правда, недавно власти пообещали "синхронизировать" ЕГЭ с образовательными программами. Но не будут ли задания на ЕГЭ выходить за рамки школьной программы, до сих пор неясно.

Ранее сообщалось, что 80% школьников уверены, что без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно. Самое интересное, что и 67% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи ЕГЭ.