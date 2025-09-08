Представитель Абрамовича: Против бизнесмена не ведется уголовных дел на Джерси

На острове Джерси (Великобритания) не ведется никаких уголовных производств, связанных с бизнесменом Романом Абрамовичем, заявил ТАСС его представитель.

Он подчеркнул, что против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, любые заявления о причастности бизнесмена к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности.

Ранее The Guardian сообщило, что власти острова Джерси якобы ведут уголовное расследование в отношении Абрамовича. Согласно документам, на которые ссылается издание, власти Джерси хотят изучить происхождение первоначального капитала бизнесмена.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании готовится подать судебный иск против Романа Абрамовича с целью взыскания 2,34 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси". Эти деньги планируют направить на оказание гуманитарной помощи Украине.