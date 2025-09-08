08 Сентября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана предложил реформировать парламент республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать парламент республики и сделать его однопалатным, упразднив Сенат – верхнюю палату, оставив только Мажилис.

Во время ежегодного обращения к народу республики Токаев напомнил, что в 2022 году на общенациональном референдуме граждане поддержали концепцию "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Сама же идея парламентской реформы, по словам президента, "обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум двух десятилетий, в этом никакого секрета нет".

По мнению Токаева, верхняя палата парламента Казахстана появилась в 1995 году "в довольно сложных, нестабильных политических условиях". Он напомнил, что сам десять лет возглавлял Сенат.

"Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. <…> Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам", - заявил Токаев.

Он отметил, что такой формат парламента широко распространен в мире. Текущий состав Мажилиса проработает "практически до окончания срока своих полномочий". Также до проведения новых выборов будет работать и Сенат.

Токаев похвастался тем, что не следует "политическим технологиям" и не объявляет о реформе внезапно: "Конечно, может возникнуть закономерный вопрос: почему президент так рано объявляет о необходимости проведения парламентской реформы, в то время как, согласно политическим технологиям, такие меры принимаются неожиданно? Считаю, что, когда дело касается судьбы страны и народа, нужно следовать открытой политике, столь масштабную реформу нельзя держать в секрете от общества".

Казахстан – в отличие от Российской Федерации – является унитарным государством, для которых в большинстве случаев в мировой практике действительно однопалатный парламент является стандартным вариантом. Для федеративных государств свойственна двухпалатная структура парламента, в одной из палат заседают представители регионов.  

Теги: казахстан, парламентская реформа, касым-жомарт токаев


