Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
Общество Свердловская область
Фото: Михаил Косов

"Сохраним лес": в Свердловской области высадили более 5 тысяч сеянцев хвойных деревьев

В Свердловской области вновь прошла акция "Сохраним лес". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, жители и волонтеры высадили 5 тысяч 600 сеянцев хвойных деревьев на центральной площадке масштабного лесовосстановления в Заречном муниципальном округе.

Эта масштабная кампания станет общим вкладом работников лесного хозяйства, волонтеров и неравнодушных жителей в создание новых молодых лесов и улучшение экологии Среднего Урала. Все мероприятия по лесовосстановлению проходят в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Высадка хвойных деревьев в Заречном муниципальном округе(2025)|Фото: Михаил Косов

Благодаря акции "Сохраним лес" новые деревья появятся на 17 площадках по всей Свердловской области. Всего планируется высадить около 100 тысяч новых деревьев. Одна из целей акции – привлечь внимание людей к сохранению и восстановлению лесных ресурсов региона.

Высадка хвойных деревьев в Заречном муниципальном округе(2025)|Фото: Михаил Косов

За всеми высаженными растениями в течение 10 лет будут ухаживать сотрудники лесничеств. Не первый год в акции принимают участие десятки активистов Волонтерского центра РМК.

Высадка хвойных деревьев в Заречном муниципальном округе(2025)|Фото: Михаил Косов

"Уже четыре года мы развиваем эковолонтерство и участвуем в посадках леса. Мы не пропускаем ни одну подобную акцию, ведь леса Среднего Урала – наша гордость и достояние. Например, весной мы участвовали в акции "Сад памяти" и высадили в Первоуральском городском округе более 15 тысяч саженцев сибирской ели в память о воинах Великой Отечественной войны. Спасибо каждому волонтеру, который провел этот день на свежем воздухе, делая наш мир зеленее и чище", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Высадка хвойных деревьев в Заречном муниципальном округе(2025)|Фото: Михаил Косов

В 2025 году в Свердловской области планируется восстановить лесные массивы на общей площади более 32 тысяч гектаров. Эта работа включает в себя посадку сеянцев, а также комплекс мероприятий по содействию естественному возобновлению леса и комбинированному лесовосстановлению.

