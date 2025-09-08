"Сохраним лес": в Свердловской области высадили более 5 тысяч сеянцев хвойных деревьев

В Свердловской области вновь прошла акция "Сохраним лес". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, жители и волонтеры высадили 5 тысяч 600 сеянцев хвойных деревьев на центральной площадке масштабного лесовосстановления в Заречном муниципальном округе.

Эта масштабная кампания станет общим вкладом работников лесного хозяйства, волонтеров и неравнодушных жителей в создание новых молодых лесов и улучшение экологии Среднего Урала. Все мероприятия по лесовосстановлению проходят в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Благодаря акции "Сохраним лес" новые деревья появятся на 17 площадках по всей Свердловской области. Всего планируется высадить около 100 тысяч новых деревьев. Одна из целей акции – привлечь внимание людей к сохранению и восстановлению лесных ресурсов региона.

За всеми высаженными растениями в течение 10 лет будут ухаживать сотрудники лесничеств. Не первый год в акции принимают участие десятки активистов Волонтерского центра РМК.

"Уже четыре года мы развиваем эковолонтерство и участвуем в посадках леса. Мы не пропускаем ни одну подобную акцию, ведь леса Среднего Урала – наша гордость и достояние. Например, весной мы участвовали в акции "Сад памяти" и высадили в Первоуральском городском округе более 15 тысяч саженцев сибирской ели в память о воинах Великой Отечественной войны. Спасибо каждому волонтеру, который провел этот день на свежем воздухе, делая наш мир зеленее и чище", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

В 2025 году в Свердловской области планируется восстановить лесные массивы на общей площади более 32 тысяч гектаров. Эта работа включает в себя посадку сеянцев, а также комплекс мероприятий по содействию естественному возобновлению леса и комбинированному лесовосстановлению.