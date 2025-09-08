08 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Ревде будут судить рецидивиста за убийство двух женщин в 2004 году

В Ревде завершили расследование двух убийств, произошедших 21 год назад. В 2004 году были убиты две женщины, обвиняемый - ранее неоднократно судимый местный житель, который и сейчас отбывает наказание в колонии. Подробнее об этом Накануне.RU рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в августе 2004 года обвиняемый будучи пьяным находился со своей жертвой в подвале одного из домов по улице Мира. В ходе возникшего конфликта, мужчина напал на малознакомую женщину и нанес ножевое ранение в область живота. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Позднее, уже в октябре того же года, фигурант находился в гостях у своей знакомой в квартире дома по улице Павла Зыкина. Выпив алкоголя, он поссорился с женщиной и задушил ее электропроводом.

Следователи тщательно проанализировали материалы приостановленных производством уголовных дел и пришли к выводу, что у преступлений имеются схожие признаки. Были проведены дополнительные следственные и оперативные мероприятия, а также новые судебные экспертизы, в ходе которых и удалось выйти на ныне сидящего в колонии уральца. К преступнику следователей привело убийство, совершенное им в 2019 году.

"Следствием СК России в рамках проведенной сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы была подтверждена схожесть механизма образования телесных повреждений, причиненных убитым женщинам в 2004 году и погибшей от действий преступника потерпевшей в 2019 году. Фигурант, будучи допрошенным в исправительной колонии, под тяжестью совокупности добытых следствием изобличающих его доказательств, дал признательные показания о своей причастности к убийству двух женщин в 2004 году", - отметил Шульга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, обвиняемый Анатолий впервые был осужден в 1999 году и приговорен к 7 годам лишения свободы. После этого его список преступлений только продолжал расти.

"Условно-досрочно освободившись в 2004 году, он выводов для себя не сделал и в 2005 вновь предстал перед судом. В 2017 году обвиняемый опять вышел на свободу, однако по-прежнему продолжил реализовывать свои преступные намерения. В 2019 году очередной приговор ему вынес Ревдинский городской суд, лишив его свободы на 12 лет. Теперь "джентльмена удачи" ждет новый срок", - отметил полковник Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.

Теги: Ревда, убийство, суд, расследование, рецидивист


