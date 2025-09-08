Убийцу охранников автостоянки в Екатеринбурге вновь оставили в колонии

Свердловский областной суд вновь отказал убийце охранников автостоянки в Екатеринбурге в замене наказания. Он останется в колонии.

Напомним, все случилось в 2009 году: жители Ирбита Роман Юдин и его знакомый Максим Рожков решили напасть на парковку на улице Пехотинцев в уральской столице. Охранников предполагалось избить, а выручку похитить. Однако жертвы оказали сопротивление, тогда нападавшие нанесли им несколько ножевых ранений. В результате охранники скончались на месте.

После этого Юдин с подельником забрали более 65 тысяч рублей из кассы автостоянки, в дальнейшем их задержали. В ноябре 2009 года Роман Юдин был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей в пользу потерпевших. Что касается его сообщника Рожкова, тот получил 19 лет "строгача".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июне нынешнего года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство Юдина о замене неотбытой части срока более мягким наказанием и отказал ему. Тогда тот подал апелляционную жалобу в областной суд. В инстанции оставили это постановление без изменений.

Как добавили в облсуде, срок отбытия наказания у Романа Юдина заканчивается в апреле 2026 года. Напомним, в 2024 году он уже пытался досрочно выйти из колонии, но безуспешно.