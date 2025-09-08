В Красноярском крае уголовное дело о дропперстве завели на школьницу

В городе Назарово в Красноярском крае 16-летнюю школьницу подозревают в дропперстве. В полиции сообщили, что это первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в регионе.

"В июле 16-летняя школьница нашла в социальной сети объявление о работе в удаленном формате. Она перешла по ссылке и связалась с потенциальным "работодателем". Тот предложил ей предоставить данные банковской карты, на которую будут поступать денежные средства, которые девушка, в свою очередь, должна будет переводить на определенные реквизиты", - сообщили в краевом главке МВД.

Девушка в течение нескольких дней осуществляла переводы, за это время ее "зарплата" составила 1,6 тыс. руб. – небольшой процент от тех самых переводов.

В это время в полицию обратилась местная жительница с заявлением – она стала жертвой мошенников. У нее похитили деньги и перевели их на счет школьницы, которая, в свою очередь, отправила деньги "работодателям".

"В отношении девушки следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - сообщили в МВД.

Сейчас школьница отпущена под обязательство о явке, у нее изъяли мобильный телефон.