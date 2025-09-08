"Атомстройкомплекс" построил индустриальный парк возле ЕКАДа

В Екатеринбурге появился новый универсальный индустриальный парк от "Атомстройкомплекс" - "Атом-Северный". На производственной площадке в 22 га располагаются заводы, которые выпускают стройматериалы, однако в будущем там также могут разместиться и другие промышленные предприятия различного профиля.

Парк был создан при сотрудничестве "Атомстройкомплекса" и министерства промышленности и науки региона. "Атом-Северный" расположен на Изоплите рядом с выездами на ЕКАД, что позволяет свободно добраться до предприятий на общественном транспорте.

"Создание новых индустриальных парков и производственных кластеров - это шаг навстречу потребностям бизнеса, - отметил замгубернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. - Данная инициатива помогает решать проблему нехватки промышленных площадей, способствует созданию благоприятной инфраструктуры для запуска новых проектов. Именно такую задачу ставит перед нами врио губернатора Свердловской области Денис Паслер".

По его словам, индустриальные парки предоставляют компаниям уже готовые условия для ведения бизнеса. Вместо строительства собственных объектов, у предприятий уже есть доступ к коммуникациям, транспортным путям, а также возможность использовать совместные услуги и ресурсы. Это не только позволяет снизить затраты бизнеса на строительство и обустройство производств, но и сократить сроки выхода на рынок.

"В структуре холдинга учреждена управляющая компания для технического и сервисного обслуживания резидентов индустриального парка. Она будет не только сдавать в аренду или продавать свободные площади, но и оказывать услуги по проектированию, строительству и оснащению оборудованием промышленных цехов", - рассказал управляющий директор индустриального парка "Атом-Северный" Владислав Черанев.

Он добавил, что площадку в ближайшее время планируется включить в федеральный реестр индустриальных парков. Размещение в индустриальном парке в числе других преимуществ открывает для резидентов дополнительные возможности и доступ к федеральным и региональным программам.