"Атомстройкомплекс" построил индустриальный парк возле ЕКАДа

08 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

"Атомстройкомплекс" построил индустриальный парк возле ЕКАДа

В Екатеринбурге появился новый универсальный индустриальный парк от "Атомстройкомплекс" - "Атом-Северный". На производственной площадке в 22 га располагаются заводы, которые выпускают стройматериалы, однако в будущем там также могут разместиться и другие промышленные предприятия различного профиля.

Парк был создан при сотрудничестве "Атомстройкомплекса" и министерства промышленности и науки региона. "Атом-Северный" расположен на Изоплите рядом с выездами на ЕКАД, что позволяет свободно добраться до предприятий на общественном транспорте.

Индустриальный парк в екатеринбургском районе Изоплит от компании "Атомстройкомплекс"(2025)|Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

"Создание новых индустриальных парков и производственных кластеров - это шаг навстречу потребностям бизнеса, - отметил замгубернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. - Данная инициатива помогает решать проблему нехватки промышленных площадей, способствует созданию благоприятной инфраструктуры для запуска новых проектов. Именно такую задачу ставит перед нами врио губернатора Свердловской области Денис Паслер".

Индустриальный парк в екатеринбургском районе Изоплит от компании "Атомстройкомплекс"(2025)|Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

По его словам, индустриальные парки предоставляют компаниям уже готовые условия для ведения бизнеса. Вместо строительства собственных объектов, у предприятий уже есть доступ к коммуникациям, транспортным путям, а также возможность использовать совместные услуги и ресурсы. Это не только позволяет снизить затраты бизнеса на строительство и обустройство производств, но и сократить сроки выхода на рынок.

"В структуре холдинга учреждена управляющая компания для технического и сервисного обслуживания резидентов индустриального парка. Она будет не только сдавать в аренду или продавать свободные площади, но и оказывать услуги по проектированию, строительству и оснащению оборудованием промышленных цехов", - рассказал управляющий директор индустриального парка "Атом-Северный" Владислав Черанев.

Индустриальный парк в екатеринбургском районе Изоплит от компании "Атомстройкомплекс"(2025)|Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

Он добавил, что площадку в ближайшее время планируется включить в федеральный реестр индустриальных парков. Размещение в индустриальном парке в числе других преимуществ открывает для резидентов дополнительные возможности и доступ к федеральным и региональным программам.

Теги: ЕКАД, Изоплит, Атомстройокмплекс, индустриальный парк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети