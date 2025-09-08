В тарифы ЖКХ коммунальщики включают оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что в тарифы ЖКХ могут необоснованно включать расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг. По его словам, чиновники используют понятие "тариф" в качестве "страшилки на ночь" для добросовестных плательщиков.

Прокуроры потребовали скорректировать тарифы на общую сумму свыше 5,7 млрд руб. Одним из "вопиющих примеров" Краснов назвал оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

"Мы требуем устранить те некрасивые, я бы сказал, моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее", - сказал РБК Краснов.

С 1 июля 2025 г. в России проиндексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний рост составил 11,9% (инфляция, по прогнозу, составит 7,6% в 2025 г). При этом в некоторых регионах тарифы на ЖКУ сильно превысили и этот показатель. Например, в Свердловской области тариф решили увеличить в среднем на 13%, а в Пермском крае – на 21,1%. В Ижевске повышение составит 38%, а в Омске — 39,6%. Уровень роста является рекордным с 90-х годов.

Федеральная антимонопольная служба России попыталась обнадежить граждан и заявила, что будет следить за изменениями платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах. В заявлении сказано, что это необходимо "в целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан".