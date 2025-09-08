Алькарас стал первой ракеткой мира после US Open. Лучший из россиян опустился на 10-ю строчку

Испанский теннисист Карлос Алькарас снова стал первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате США (US Open).

В финале Алькарас одолел итальянца Янника Синнера в четырёх сетах (6:2, 3:6, 6:1, 6:4). Благодаря этому Карлос возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) впервые с сентября 2023 года. Синнер находился в статусе первой ракетки мира 65 недель подряд.

Согласно рейтингу от 8 сентября, у Алькараса в активе 11 540 очков, у Синнера — 10 780. На третьем месте представитель Германии Александр Зверев (5930), на четвёртую строчку поднялся серб Новак Джокович (4830). Лучший из россиян, Карен Хачанов, замыкает десятку сильнейших (3280). На 14-м месте располагается Андрей Рублёв (2610), продолжает терять позиции уже 18-й Даниил Медведев (2370).

Добавим, что в женском одиночном разряде победу на US Open-2025 одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Для неё это уже четвёртый титул "Большого шлема" в карьере.