Число ученых-исследователей в научных организациях сократилось на 20%

За десять лет в российских научных организациях на 20% сократилось число исследователей с ученой степенью кандидата или доктора наук. Всего в 2024 году их насчитывалось чуть меньше 90 тыс., такой вывод из данных Росстата сделали "Ведомости" (без учета четырех новых субъектов).

С 2015 года число исследователей с ученой степенью ежегодно снижается во всех федеральных округах. Число докторов наук снизилось почти на 23%.

Эксперты отмечают, что на самом деле исследователей-ученых больше, просто статистика Росстата не учитывает тех, кто работает в вузах. Впрочем, и в вузах их число сокращается.

Причин называется несколько: старение и уход на пенсию, платное обучение в докторантуре, низкие стипендии, совмещение учебы с работой. Есть также организационные проблемы: ужесточились требования к публикациям, закрыт доступ к публикации статей в иностранных журналах, банально не хватает диссертационных советов.