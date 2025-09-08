Большинство жителей Тюменской области оплачивают коммунальные услуги по льготным тарифам

Большинство жителей региона оплачивают коммунальные услуги по льготным тарифам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Правительство Тюменской области продолжает компенсировать разницу между экономически обоснованными и льготными тарифами на коммунальные ресурсы.

Например, благодаря поддержке регионального правительства в Тюмени компенсируются тарифы: теплоснабжение - более 25% стоимости услуг, это 740,38 руб за Гкал. Водоснабжение и водоотведение - около 35%, это 30,56 руб за один кубометр и 14,14 руб кубометров, соответственно.

Напомним, социальная поддержка предусмотрена не только для льготных категорий граждан. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется независимо от наличия льготного статуса. За ней могут обратиться неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет: проживающие одиноко или проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и (или) инвалидов 1, 2 групп.

Размер компенсации — 100%, исходя из площади жилья, находящейся в собственности, но не более 50 кв. м. Численность получателей в регионе — свыше 21 000 человек. Субсидию получают граждане, если их расходы на оплату жилого помещения и коммуналки, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, превышают 20% совокупного дохода семьи. Получателями субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области являются более 20 000 семей.