Суд назначил штраф уральцу, порезавшему шумевшего во дворе мужчину

На Среднем Урале суд вынес приговор по делу о поножовщине в подъезде жилого дома. Конфликт произошел из-за шумной компании во дворе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в августе прошлого года в Верхней Салде. Группа мужчин распивала спиртное во дворе и громко общалась. Один из жильцов дома, решив, что шум мешает его отдыху, бросил в сторону компании петарду из окна своей квартиры. После этого один из участников решил разобраться с мужчиной и направился в подъезд.

Житель дома встретил его с ножом. В подъезде между ними завязалась драка, в ходе которой они оба упали на пол. В борьбе вооруженный уралец нанес оппоненту колото-резаную рану в бок и повредил внутренние органы. Пострадавшему провели экстренную операцию по удалению селезенки, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Верхнесалдинский районный суд назначил обвиняемому штраф в 70 тысяч рублей. Он уже выплатил деньги в государственный бюджет, приговор вступил в силу.