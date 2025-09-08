В Ватикане впервые канонизировали миллениала

Папа Римский Лев XIV канонизировал 15-летнего Карло Акутиса, умершего в 2006 г. Он стал первым католическим святым тысячелетия.

Акутис родился 3 мая 1991 г. в Лондоне в богатой, но не особенно набожной католической семье. Вскоре после его рождения семья вернулась в Милан, где у парня было обычное счастливое детство. Парень интересовался науками и с детства читал книги по программированию для студентов колледжа. Взрослея, мальчик каждый день проводил часы в молитве перед Евхаристией.

Он заслужил прозвище "Божий вдохновитель" благодаря своему главному технологическому достижению – сайту, документирующему так называемые евхаристические чудеса, признанные церковью. В октябре 2006 г. 15-летний Акутис заболел острым лейкозом и через несколько дней скончался. Похоронили подростка в Ассизи.

Популярность Акутиса во многом объясняется согласованной кампанией Ватикана, направленной на то, чтобы дать следующему поколению верующих "святого по соседству", который был обычным человеком, но совершал в жизни экстраординарные поступки, пишет Associated press.