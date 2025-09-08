Зеленский будет считать существование Украины победой в текущем конфликте

Для Украины сохранение государства, выживание будет победой, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

По мнению Зеленского, целью президента России Владимира Путина является контроль над всей Украиной. "Пока он [Путин] не сможет этого сделать, победа будет на нашей стороне. Вот почему для нас выживание — это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", - сказал Зеленский.

Весной 2025 года Владимир Путин заявлял, что ВС РФ контролируют 99% территории ЛНР в административных границах, ДНР, Запорожье и Херсонскую область – более чем на 70%.