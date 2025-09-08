В Швеции сошёл с рельсов поезд с боеприпасами

На одной из железных дорог Швеции произошла авария. Съехал с рельсов поезд с боеприпасами.

Дело было недалеко от Эрншёльдсвика. Несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы.

По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели. По словам пресс-секретаря Шведского транспортного управления Петера Йонссона, "в одной части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи", приводит "Интерфакс" данные телекомпании SVT.