44% россиян против сноса Мавзолея Ленина

44% россиян не поддерживают идею о захоронении Владимира Ленина, сносе его Мавзолея и перезахоронении других советских вождей из некрополя Кремлевской стены. При этом за захоронение вступает каждый третий россиянин (36%). 19% затрудняются с ответом по этой теме, таковы данные исследования социологической группы Russian Field, на которые ссылаются "Ведомости".

Опрос проводился в связи с выходом на православном телеканале "Спас" фильма "Мумия" о Мавзолее Ленина. Документальная лента была подвергнута жесткой критике со стороны коммунистов, но в целом только 24% россиян вообще знают про этот фильм.

Из исследования следует, что только в одной возрастной категории – 30-44 лет – больше доля респондентов, высказавшихся за снос Мавзолея. В группе 18-29 лет мнения разделились поровну.

Чаще других за захоронение Ленина выступают люди с высшим образованием, обеспеченные, жители крупных и средних городов. В Москве и Петербурге, например, также доля выступающих за перезахоронение больше тех, кто хотел бы все оставить как есть.

Кроме того, немного активнее выступают против перезахоронения Ленина и сноса Мавзолея неверующие.