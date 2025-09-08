Донецк и Макеевку атаковали дроны-камикадзе

Поздно вечером 7 сентября Донецк и Макеевку атаковали украинские дроны-камикадзе. Удары пришлись по почти центральному Калининскому району Донецка и Красногвардейскому району Макеевки.

Под один из ударов попала школа №20 Донецка, в которой произошло возгорание. Повреждены фасад школы и несущая стена, а также классы на первом этаже. В школе сегодня отменены занятия.

Также был атакован расположенный рядом парк "Гулливер", открытый после реконструкции в конце августа. В этот теплый вечер в парке еще было много людей. Некоторые наблюдали за редким астрономическим явлением — полным затмением Луны. Как раз в это время и были нанесены удары, а работа ПВО была слышна по всему городу. Повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. К счастью, о жертвах не сообщается.

Накануне в Донецке проходили разные мероприятия, посвященные Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Он отмечается 8 сентября.