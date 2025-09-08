Одобрена схема поддержки "РусГидро" почти на 450 млрд рублей

Длившееся весь 2025 год обсуждение вариантов стабилизации критического финансового состояния "РусГидро" завершилось одобрением схемы поддержки компании.

Глава государства предварительно одобрил схему решения финансовых проблем государственного холдинга за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции "РусГидро", а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке.

Совокупный эффект от этих мер оценивается в сумму около 450 млрд руб. до 2030 года. Эксперты считают, что в результате реализации механизмов ежегодные доходы "РусГидро" могут увеличиться на 65–70 млрд руб., сообщает "Коммерсант".

Напомним, реформа, обкатанная Анатолием Чубайсом на европейской части России и Сибири, дошла до Дальнего Востока. В энергосистеме макрорегиона заработает рынок, который присоединят к соседней второй ценовой зоне. Минэнерго РФ настаивает, что генерирующие мощности здесь максимально устарели, а растущий спрос на электроэнергию требует удовлетворения. За счет включения Дальнего Востока в рынок ведомство планирует привлечь инвестиции на обновление отрасли. Однако, как показывает практика, методы Чубайса приведут, скорее всего, лишь к существенному скачку цен для всех потребителей, которые будут вынуждены оплачивать строительство избыточных мощностей. При этом интересантами здесь остаются две государственные мегакорпорации: "Русгидро" и "Росатом".