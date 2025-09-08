Россиянам ужесточили правила подачи заявлений на неиммиграционные визы США

Американские власти обновили правила подачи документов на получение неиммиграционных виз.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, теперь заявители смогут подать документы в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. Граждане стран, где американские посольства и консульства не выдают визы, смогут подать документы только в определенных городах. Для каждой страны названы несколько городов, опубликован соответствующий список.

Так, россияне смогут подать документы на визу в диппредставительства США в Астане или Варшаве, граждане Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве, граждане Украины — в Кракове и Варшаве. Всего в списке перечислены 17 стран, гражданам которых придется ехать за визой в определенные города.

Согласно данным на сайте посольства США, до сих пор россияне могли подать заявление на неиммиграционную визу в любом посольстве или консульстве США за пределами РФ.